Partido Perú-España proyecta derrama de 376 mdp en Puebla

Como parte del impulso económico rumbo a la Copa del Mundo, Puebla albergará encuentros internacionales con el partido Perú-España que incrementarán del 56 al 90 por ciento la ocupación hotelera y se proyecta una derrama económica de 376 millones de pesos con beneficios a todos los sectores productivos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que estos partidos buscan que generarán un mayor flujo económico en la rama de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, transporte, farmacias o talacherías, al tiempo que la población disfrutará la magia del Mundial.

Este evento, se realizará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, donde se espera la asistencia de poco más de 46 mil 700 personas. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, indicó que se esperan alrededor de 144 mil visitantes lo que pondrá a Puebla en los ojos del mundo.

El coordinador de Gabinete explicó que Puebla se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del país, y estos encuentros generarán una audiencia televisiva estimada entre 10 y 14 millones de espectadores a nivel mundial, para posicionar a la entidad como un destino de alta gama.

En cuanto a la venta de boletos del encuentro mundialista Perú-España, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aclaró que el Gobierno del Estado no será el encargado de vender los boletos para el encuentro mundialista, y la próxima semana se recibirá a una delegación de la Federación Española para sostener una mesa de trabajo en la que se definirán criterios, bases y la mecánica de comercialización, así como los costos; posteriormente, se realizará un evento protocolario para presentar este esquema.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el asesor deportivo de la Secretaría de Deporte y Juventud, Roberto Ruiz Esparza “El Capi” obsequió al gobernador Alejandro Armenta, la camiseta de la selección de España que portó el jugador Rafael Alkorta, durante un partido amistoso que jugaron en Las Palmas, la selección de México, contra la selección de España.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, impulsa el deporte como motor de desarrollo económico y social, consolida a la entidad a nivel nacional e internacional y reafirma su liderazgo como Tierra de Campeonas y Campeones.

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