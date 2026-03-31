Panteón Municipal de Puebla operará en horario normal durante Semana Santa

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, informó que el Panteón Municipal mantendrá sus puertas abiertas durante el periodo de Semana Santa, en horario de 8:00 a 15:00 horas, para garantizar atención oportuna a las familias que requieran realizar trámites o visitar a sus seres queridos.

El recinto, ubicado en la esquina de la 11 Sur y avenida 37 Poniente, en la colonia Gabriel Pastor Primera Sección, contará con personal operativo y administrativo para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los servicios disponibles incluyen inhumación, cremación, exhumación, pagos de mantenimiento, orientación administrativa y apoyo para procesos relacionados.

La administración municipal señaló que esta medida busca brindar certeza y acompañamiento a las familias que acostumbran acudir durante estas fechas significativas, priorizando una atención digna y eficiente.

Te recomendamos: