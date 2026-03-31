PSI apuesta por voto rural y autonomía rumbo a elecciones de 2027

A diferencia de la efervescencia que se vive en las dirigencias de Morena o el PAN, el partido Pacto Social de Integración (PSI) mantiene una postura silenciosa rumbo al proceso electoral de 2027.

Bajo el liderazgo de la diputada federal Nadia Navarro Acevedo, la fuerza política local parece estar trazando una ruta de supervivencia basada en el voto rural y la autonomía partidista.

En lugar de disputar las cabeceras distritales o la zona metropolitana de Puebla, donde su presencia es nula, el PSI ha enfocado sus recientes giras en la Sierra Norte y Nororiental.

Esto debido a que han realizado tomas de protesta de coordinaciones municipales en demarcaciones como Huauchinango, Chiconcuautla, Yaonáhuac y Xochitlán de Vicente Suárez.

Al priorizar municipios de menor población pero con estructuras sólidas, el partido busca asegurar el margen mínimo de votación que le permita conservar su registro estatal en las siguientes elecciones.

Nadia Navarro reconoció desde finales de 2025 que las alianzas con el PAN y PRI terminaron por diluir el voto real de PSI, beneficiando a los partidos nacionales pero poniendo en riesgo la identidad del partido local.

En la elección de 2024, PSI apenas superó la votación mínima, obteniendo el 3.3 por ciento de la votación para la gubernatura (105 mil 510 votos) y el 3.1 por ciento en diputaciones locales.

Editor: Renato León

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