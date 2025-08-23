Explosión deja varios fallecidos en San Miguel Zacaola

Una explosión en un polvorín se registró la tarde de este viernes en la junta auxiliar de San Miguel Zacaola, perteneciente a Santo Tomás Hueyotlipan, la cual se escuchó a varios kilómetros en municipios cercanos.

El estruendo ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en el interior de un taller de pirotecnia ubicado en la calle Villa del Tren esquina con 8 Norte. Vecinos reportaron un fuerte ruido y vieron una columna de humo en forma de hongo visible a la distancia en varios municipios cercanos.

Aunque inicialmente se informó que la explosión había ocurrido en las comunidades de San Miguel Zacaola o Zoyapetlayoca, pertenecientes a Tepeaca, minutos más tarde vecinos indicaron que aparentemente el incidente se generó en un taller ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Zacaola, en Santo Tomás Hueyotlipan, lugar dedicado a la elaboración de pirotecnia en la zona.

Por su parte, el gobierno del estado de Puebla informó que se encuentra en Zacaola, en la zona de la explosión, y que preliminarmente se reporta el fallecimiento de varias personas, sin especificar la cantidad. Se realizan labores coordinadas con los cuerpos de emergencia de Santo Tomás Hueyotlipan y municipios aledaños, quienes están atendiendo la situación.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Se reporta una explosión en la localidad de San Miguel Zacaola, del municipio de #SantoTomásHueyotlipan, #Puebla.



Según testimonios, el fuerte estruendo se escuchó en varias poblaciones aledañas de Tepeaca.



Se esperan más detalles en los próximos minutos, aunque… pic.twitter.com/YYpCQepzi4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 22, 2025

Te recomendamos: