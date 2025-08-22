Tamara Vega alerta que 7 de cada 10 atletas han sufrido violencia

En una conferencia impartida en la Unidad de Seminarios de la BUAP, Tamara Vega, atleta especializada en pentatlón moderno y representante de México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, abordó la grave problemática de la violencia en el deporte. Vega afirmó que más del 70 por ciento de los deportistas ha sufrido algún tipo de violencia, aunque solo el 10 por ciento denuncia estos casos.

La conferencia, titulada “Prevención del abuso en el deporte. Lo que un atleta debe saber para protegerse”, se centró en la necesidad de nombrar y no normalizar la violencia. Vega subrayó que un entorno seguro en el deporte no solo implica la ausencia de agresiones físicas, sino también la eliminación de la violencia emocional, psicológica, económica, sexual y digital.

Durante su intervención, Vega definió los distintos tipos de violencia y explicó el concepto de grooming, que se refiere al proceso mediante el cual un adulto establece una relación de confianza con un menor con el fin de abusar sexualmente de él. Además, compartió información sobre las leyes Olimpia y las leyes generales de Cultura Física y Deporte, de Juventudes y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La conferencia también incluyó la participación de la abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, quien, junto con Juan Antonio Cruz Moctezuma y Miguel López Serrano, destacó que este evento forma parte del programa de capacitación de las dependencias de la BUAP. Este programa tiene como objetivo fortalecer las competencias deportivas de los atletas universitarios y fomentar una comunidad más consciente y humana.