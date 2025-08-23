Estudiante UDLAP gana medallas en Juegos Panamericanos Junior

Obed Martínez Medina, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ganó medalla de plata en forma individual y bronce en pareja mixta en taekwondo modalidad poomsae durante los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se llevaron a cabo del 15 al 17 de agosto en Asunción, Paraguay.

Martínez compitió contra los mejores atletas de América menores de 22 años, ya que solo clasificaron los ocho primeros lugares del ranking. “Este fue un evento con mucho nivel y por eso estoy muy contento de haberme traído estos resultados”, comentó al regresar a la UDLAP.

En la modalidad individual, Obed enfrentó a un competidor de Ecuador en cuartos de final, ganando por .400 puntos. En semifinales, derrotó a un atleta de Perú con un marcador de 8.770 a 8.630 puntos, y en la final, se midió a un contrincante de Estados Unidos, obteniendo la plata por una diferencia de .340 puntos.

En pareja mixta, se unió a Brisa Alekc y compitieron contra representantes de varios países, logrando un total de 8.240 puntos y el tercer lugar general. “Me siento muy satisfecho ya que el proceso de este evento duró más de un año”, añadió.

Tras su regreso, Obed continúa entrenando con la Tribu Vede de taekwondo, preparándose para el campeonato de la CONADEIP y celebrando los 85 años de la UDLAP. “Estoy muy contento de pertenecer a este equipo fuerte y capaz”, concluyó.