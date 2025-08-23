Pepe Chedraui y la UNAM suman esfuerzos por la igualdad

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, inauguró el curso autogestivo “Construyendo una cultura de paz, igualdad y no discriminación” y asistió a la magna conferencia “Género y políticas públicas: herramientas para la igualdad y la justicia” impartida por la doctora Amneris Chaparro Martínez, titular del CIEG de la UNAM.

Este evento es parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de Puebla y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, con el objetivo de capacitar a servidores públicos, sociedad y medios de comunicación en temas de igualdad y equidad.

La conferencia ofreció herramientas conceptuales y prácticas que fortalecen las acciones institucionales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derechos humanos, buscando avanzar hacia una cultura de paz, inclusión y justicia social.

Pepe Chedraui Budib destacó que esta alianza con la UNAM reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad para profesionalizar a los servidores públicos en la lucha contra la desigualdad y la discriminación en Puebla. “Una sociedad más justa y más igualitaria se construye reconociendo la dignidad y los derechos de todas las personas“, afirmó el alcalde.

La secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, subrayó que este convenio con la UNAM es inédito y posiciona a Puebla como un referente nacional en capacitación en temas de igualdad y cultura de paz. “Nuestro objetivo es consolidar una ciudad más justa, equitativa e incluyente”, agregó.

La firma de este convenio con el CIEG es un hecho histórico, siendo la primera colaboración de la administración capitalina con la máxima casa de estudios del país en el campo de los Estudios de Género. El CIEG aporta conocimientos teóricos y prácticos que abordan problemas complejos y ofrecen soluciones a desafíos locales, nacionales y globales.

La conferencia contó con la presencia de académicos, legisladores, regidores, integrantes del Gabinete Municipal y representantes de medios de comunicación, reafirmando el liderazgo del Gobierno de la Ciudad en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.