Sheinbaum anuncia plan emergente para Hospital General de Cuetzalan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Hospital General de Cuetzalan es parte de un plan emergente para atender las carencias de infraestructura, personal y medicamentos en unidades del IMSS-Bienestar.

Durante “La Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, se denunció que hace tres semanas el nosocomio se quedó sin luz y, aunque el servicio ya fue restablecido, todavía tiene deficiencias en insumos.

Al respecto, la mandataria aseguró que esta semana arrancarán las Rutas de la Salud que ahora llevarán medicamentos e insumos a los hospitales generales de las entidades adheridas al IMSS-Bienestar.

Refirió que hace unos meses hizo un recorrido por todas las entidades del país para conocer el diagnóstico de las unidades médicas; a partir de ello, se realizó un plan emergente con una duración de seis meses para la atención de las necesidades detectadas, el cual ya está en marcha.

En ese sentido, comentó que ya se están licitando los equipos necesarios para poner en funcionamiento 258 quirófanos que tienen problemas.

Además de que está en curso la contratación de médicos especialistas, aunque si no quieren irse a zonas alejadas como Cuetzalan, dijo que se programan visitas de dos o tres días a la semana para que atiendan las cirugías programadas.

En abril pasado, se informó que en Puebla serían rehabilitadas 16 unidades médicas para mejorar su infraestructura y equipamiento, entre las que se encontraba el Hospital de Cuetzalan; sin embargo, hasta ahora no se han informado las acciones realizadas en los nosocomios.

