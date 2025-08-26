inauguran foro de participación política de mujeres en San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula Lupita Cuautle Torres inauguró el tercer Foro Regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, organizado por la Fiscalía General del Estado. Este evento busca consolidar al municipio como un referente en la promoción de la igualdad de género y la vida democrática.

Durante su intervención, Cuautle Torres subrayó la relevancia de impulsar la participación política de las mujeres, enfatizando la defensa de sus derechos político-electorales y la erradicación de la violencia política de género. También destacó la necesidad de eliminar las barreras estructurales que limitan su liderazgo en espacios de decisión.

San Andrés Cholula fue sede de este foro, que anteriormente se realizó en Tlatlauquitepec y Atlixco. Las conferencias se centraron en la importancia de generar políticas públicas inclusivas y en informar a los asistentes sobre las instancias que promueven y garantizan los derechos de las mujeres en el ámbito público.

La clausura estuvo a cargo de Ruth Karina Andraca Huerta, Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Electorales, y contó con ponencias de Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado; Israel Argüello Boy, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado; y la subsecretaria María Gabriela Pérez Bazán, en representación de la Secretaría de las Mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y participativa, consolidando al municipio como un espacio que impulsa el empoderamiento de las mujeres y contribuye a la transformación social.