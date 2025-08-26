Diputado exhorta a actualizar Atlas de Riesgos en municipios

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a elaborar o, en su caso, actualizar sus Atlas de Riesgos. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión del riesgo, prevenir desastres y proteger la vida e integridad de la población.

El objetivo principal es que los municipios estén mejor preparados ante cualquier emergencia y cuenten con un instrumento que les ayude a tomar decisiones responsables. Los Atlas de Riesgos son fundamentales, ya que sirven como base de conocimiento del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura.

Además, estos instrumentos permiten realizar una mejor planeación. En el punto de acuerdo, se enfatiza que las autoridades municipales deben elaborar o actualizar dicho instrumento, lo que les permitirá identificar las zonas vulnerables a inundaciones, sismos, deslaves, incendios u otros desastres.

Con esta propuesta, se busca no solo mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, sino también fomentar una cultura de prevención en la sociedad, asegurando así un entorno más seguro para todos los ciudadanos.