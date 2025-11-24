Segob Puebla mantiene mesas de trabajo con transportistas

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala aseguró que se mantiene diálogo con transportistas para atender los robos en carreteras, principalmente en tramos de Huixcolotla, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y Cuacnopalan.

Ante los bloqueos en otras entidades de transportistas que exigen mayor seguridad en las vialidades federales, el funcionario señaló que las autoridades poblanas mantienen mesas de trabajo con asociaciones de transportistas.

Indicó que, las zonas álgidas y con más denuncias de robo de cargas que les han reportado se encuentran en tramos que atraviesan los municipios de Huixcolotla, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y Cuacnopalan.

Por ello, mencionó que mantiene reuniones constantes y periódicas con las asociaciones, además que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla en coordinación con la Guardia Nacional han montado operativos para atender esta problemática.

Lo anterior, dijo ha dado “buenos” resultados, sobre todo en Cuacnopalan, donde se tienen puntos bien definidos en los que se establecieron bases de operación de elementos estatales y federales.

“Se está atendiendo de esta manera ese tema y son estos puntos los que han tenido mayor denuncia”, apuntó.

