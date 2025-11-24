SSC Cholula asegura vehículo con reporte de robo; detiene a un hombre

Como parte de las acciones de seguridad implementadas en el municipio de San Pedro Cholula, policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) aseguraron a un hombre y recuperaron un vehículo con reporte de robo en el estado de Tlaxcala.

Como resultado de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado de Puebla, a través del C5 se recibió el reporte en el que se detectó una unidad con pre denuncia de robo, marca Geely, modelo 2025, color gris, que circulaba sobre Periférico Ecológico.

Tras una movilización policial, elementos de la SSC Cholula ubicaron el vehículo sobre Periférico Ecológico, a la altura de Antiguo Camino Real a Cholula, por lo que solicitaron al conductor detener la marcha.

Luego de activar los protocolos correspondientes y verificar que la unidad contaba con un reporte de pre denuncia de robo, esta fue asegurada y Guillermo “N”, de 36 años, fue puesto a disposición de la autoridad competente por su probable participación en el delito de detentación de vehículo.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad y mantener la coordinación con todas las instancias para garantizar el bienestar de las y los cholultecas.

