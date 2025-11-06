Congreso de Puebla lanza convocatoria para elegir a nuevo titular de la ASE

El Congreso de Puebla publicó la convocatoria para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien rendirá protesta al cargo el 1 de enero del 2026.

Después de un periodo de turbulencias y cambios en el organismo fiscalizador, inició el proceso para nombrar a la persona que ejercerá el cargo durante los siguientes siete años.

Esto debido a que, en el 2022, la LXI Legislatura del Congreso local aprobó la destitución del entonces auditor superior, Francisco Romero Serrano, tras ser detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posteriormente tomó su lugar Amanda Gómez Nava, pero renunció al cargo en octubre de 2023, luego de ser señalada por encubrir un hoyo financiero por 600 millones de pesos en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Actualmente, la ASE se encuentra encabezada por Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, quien está en calidad de encargado de despacho desde hace dos años.

Te puede interesar: Diputados del PAN solicitan comparecencia del titular de la SSP Puebla

¿Qué establece la convocatoria?

En la convocatoria, publicada en la página web del Poder Legislativo, se establecen los plazos y requisitos para los aspirantes interesados.

Entre los lineamientos, se señala que la Oficialía de Partes recibirá las propuestas de inscripción, del 6 al 28 de noviembre de 2025.

Las personas que sean propuestas tendrán que cumplir distintos requisitos, como:

Tener 30 años cumplidos al momento de su elección.

al momento de su elección. No haber ejercido cargos públicos en los tres años anteriores.

en los tres años anteriores. No haber sido condenado por algún delito.

por algún delito. Contar con cédula profesional, con al menos cinco años de antigüedad, en profesiones relacionadas con la fiscalización.

Posteriormente, la Secretaría General integrará los expedientes respectivos y los remitirá a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para determinar cuáles perfiles cumplen con los requisitos establecidos.

Después, la Junta de Gobierno elaborará la lista de las personas que cumplan con los requisitos señalados, la cual será publicada para su difusión el 3 de diciembre.

El 9 y 10 de diciembre se desahogarán las entrevistas de aspirantes; el mismo 10, los coordinadores de bancada presentarán la terna de los perfiles mejor evaluados.

Editor: César A. García

Te recomendamos: