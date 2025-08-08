Laura Artemisa y Rodrigo Abdala fijan agenda coordinada

La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, y el delegado de los Programas para el Bienestar, Rodrigo Abdala Dártigues, se reunieron este viernes para fijar una ruta conjunta de trabajo.

A la par, negaron que el encuentro tuviera fines políticos para hablar de la candidatura a la alcaldía de la capital poblana, de cara a las elecciones intermedias del 2027.

Ambos perfiles morenistas se reunieron en un café del Centro Histórico para analizar los temas que podrían trabajar de forma coordinada en las siguientes semanas.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, indicó que el objetivo es establecer una agenda conjunta a partir del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Mientras que el delegado, Rodrigo Abdala, indicó que las aspiraciones políticas no forman parte de su agenda actualmente, ya que están concentrados en sus respectivos cargos.

Aunque recordó que en el 2024 buscó la candidatura a la presidencia municipal de Puebla, refirió que no adelantarán los tiempos electorales rumbo al 2027.

