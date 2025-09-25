Mundial 2026: Puebla se prepara con nueva ruta turística

De cara al Mundial de Fútbol de 2026, el Gobierno de Puebla trabaja en una ruta turística cuya oferta consistirá en recorridos guiados desde la Ciudad de México a Cantona, Puebla y Cholula; además de inversiones en siete haciendas de Tepeyahualco para convertirlas en hoteles boutique.

En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que durante la temporada del mundial se habilitarían autobuses que partirán del zócalo de la Ciudad de México a Cantona, donde se han descubierto 24 canchas de juego de pelota.

Sin embargo, reconoció que Tepeyahualco, donde se ubica Cantona, requiere fortalecer su seguridad pública y el alojamiento para turistas.

Por ello, dijo estar dispuesto a instalar un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT) en la región, así como a disponer un fondo de recursos para ayudar a los propietarios de siete haciendas a convertirlas en hoteles boutique.

Para que los aficionados del futbol tengan una experiencia completa, indicó que el recorrido incluiría la Ciudad de Puebla y el Pueblo Mágico de Cholula, reconocido por su zona arqueológica.

“Hay días que no hay partidos, entonces las aficiones que van a buscar actividades y nosotros vamos a hacer actividades guiadas”, apuntó.

Editor: Renato León

