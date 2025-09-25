Sheinbaum acusa de difamación a Salinas Pliego contra su gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de difamación contra su gobierno a través de sus medios y redes sociales. La denuncia surgió luego de que Grupo Salinas anunciara la evaluación de demandas por “difamación y daño moral” en México y Estados Unidos, tras señalar el proceso legal en el que Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar una orden de arresto por presunta deuda con AT&T.

Sheinbaum calificó como “muy preocupante” el uso cotidiano de descalificaciones para impactar la percepción pública, y sostuvo que “mentir tiene un costo” cuando proviene de quien ostenta grandes plataformas de difusión. Esa ironía quedó en evidencia con el dicho que la mandataria reiteró: “Toma chocolate, paga lo que debes”, al referirse al caso de la fianza por defraudación fiscal en Estados Unidos.

Te puede interesar: ‘Alito’ Moreno denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la…

En respuesta, Grupo Salinas difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de calumnias y anunció que “evalúa iniciar las acciones legales pertinentes” por daño moral, alegando que los señalamientos se traducen en una embestida política disfrazada de disputa fiscal. Este enfrentamiento refleja la tensión entre el poder público y los dueños de medios, cuya disputa promete extenderse ante tribunales nacionales e internacionales.

Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno.



En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. por difamación y daño moral para… pic.twitter.com/NssZ9OFCqd — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 24, 2025

Te recomendamos: