Entran en vigor nuevas disposiciones de la Ley de Movilidad en Puebla

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ordenar el tránsito, en septiembre entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Movilidad en Puebla.
Este reglamento establece nuevas obligaciones para conductores, motociclistas y operadores del transporte público, con multas que varían según la infracción, desde 452 hasta los 3 mil 394 pesos.
Para motociclistas se establecen multas específicas:
- No llevar distintivo de identificación: de 452 a 678.84 pesos.
- Conducir siendo menor de 12 años: de 905.12 a mil 357.68 pesos.
- Transportar menores de edad: de 905.12 a mil 357.68 pesos.
- Usar dispositivos: de mil 357.68 a mil 697.10 pesos.
- Transportar cargas peligrosas: de mil 357.68 a 2 mil 262.80 pesos.
- Llevar más pasajeros de su capacidad: de 452.56 a 905.12 pesos.
- No portar tarjeta de circulación o placas: de 905.12 a mil 131.40 pesos.
- No portar licencia: de mil 131.40 a mil 697.10 pesos.
En el transporte público, las multas contemplan:
- No indicar ascensos o descensos: de mil 131.40 a mil 697.10 pesos.
- Subir o bajar pasajeros en movimiento: de mil 697.10 a 2 mil 262.80 pesos.
- Arrancar antes que personas con discapacidad tomen asiento: de mil 697.10 a 2 mil 262.80 pesos.
- Uso excesivo del claxón: de 2 mil 262.80 a 3 mil 394.20 pesos.
Para el transporte mercantil:
- No portar la carta porte: de 905.12 a mil 357.68 pesos.
- Circular o maniobrar fuera del horario permitido: de mil 357.68 a 2 mil 262.80 pesos.
- Tirar objetos o derramar sustancias: de mil 357.68 a 2 mil 262.80 pesos.
Otras sanciones incluyen:
- No obedecer la luz roja del semáforo: de mil 131.40 a 2 mil 262.80 pesos.
- No portar licencia o permiso para conducir: de mil 131.40 a mil 697.10 pesos.
- No llevar tarjeta de circulación: de 905.12 a mil 357.68 pesos.
- No usar cinturón de seguridad: de mil 131.40 a mil 357.68 pesos.
Estas medidas buscan reducir accidentes y mejorar el orden vial en todo el estado, mediante sanciones claras y el uso de tecnología para vigilar el cumplimiento de la ley.