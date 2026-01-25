Pável Gaspar refuerza educación y deporte en gira por Izúcar y Acatlán

En seguimiento al trabajo en territorio, el diputado por el Distrito 23 y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, realizó una gira de trabajo a los municipios de Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio.

Durante su visita al Instituto Mixteco, en Izúcar de Matamoros –donde realizó sus estudios–, Gaspar Ramírez destacó que presenciar a nuevas generaciones alcanzar una meta académica, confirma que la educación no solo abre oportunidades individuales, sino que también fortalece el tejido social y el futuro de las comunidades del sur del estado.

Este encuentro representó una oportunidad para refrendar su compromiso con la educación como eje de transformación social.

Acompañado por el diputado Marcos Castro, destacó la importancia de seguir apostando por la educación como una inversión estratégica para el desarrollo y bienestar de Puebla, reconociendo el esfuerzo conjunto de docentes, familias y estudiantes.

Posteriormente, en el municipio de Acatlán, el presidente de la JUGOCOPO refrendó su respaldo al deporte comunitario al apoyar al equipo de béisbol Deportivo San Cristóbal, mediante la gestión de horas de máquina retroexcavadora para la rehabilitación de su campo de juego, fortaleciendo espacios dignos para la convivencia y el sano esparcimiento.

Este equipo forma parte de la Liga de Béisbol Municipal, integrada por conjuntos de Acatlán, Petlalcingo, San Jerónimo Xayacatlán, Guadalupe Santana, San Pablo Anicano, Tulcingo del Valle, Piaxtla y Chinantla, reflejando el alcance regional de estas acciones y el compromiso permanente de Pavel Gaspar Ramírez con el impulso al deporte, la educación y el bienestar social en el Distrito 23.

