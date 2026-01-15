FGE y SSP detienen a dos personas por delitos contra la salud

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), logró la detención en flagrancia de Jorge N. y Francisco N., por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en su modalidad de suministro, cohecho y portación de arma de fuego sin licencia.

Ambas personas fueron ubicadas en inmediaciones de la calle Benito Juárez de la localidad Tanamacoyan, municipio de Hueyapan, en posesión de narcótico, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica.

