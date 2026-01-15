FGE recupera a bebé de 11 meses sustraída en Eloxochitlán

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, resolvió un caso de sustracción de menores en el municipio de Eloxochitlán, logrando la restitución de una menor de 11 meses de edad a su progenitora.

La madre refirió que había acordado de manera verbal con su suegra que podría visitar a su nieta los domingos y llevársela, con el compromiso de regresarla por la tarde; sin embargo, el 13 de diciembre de 2025 incumplió con este acuerdo.

A pesar de que la agraviada acudió al domicilio de la probable responsable, esta se negó a entregar a la menor, por lo que se presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público.

Derivado de una audiencia de mediación, se logró la conciliación entre las partes, permitiendo la entrega de la menor a su progenitora.

