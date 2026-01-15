Recuperan tractocamión robado y rescatan a conductor secuestrado

Mediante el operativo coordinado “Puebla Segura”, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN) recuperaron un tractocamión robado y detuvieron a un hombre señalado como responsable. El despliegue aéreo y terrestre se realizó en la zona de la Central de Abasto.

El detenido fue identificado como José Bertín N., de 31 años, quien está acusado del robo de la unidad, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación.

La respuesta inmediata de la Policía Estatal, junto con autoridades federales y municipales, permitió rescatar ileso al conductor, quien se encontraba privado de su libertad, y asegurar un inhibidor de señal.

Conforme al protocolo, el hombre quedó a disposición del Agente del Ministerio Público. Las autoridades exhortan a la población a que, en caso de reconocerlo como probable responsable de otros ilícitos, formalice la denuncia correspondiente.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, informó que fortalece los esquemas operativos y la coordinación interinstitucional con el fin de mantener entornos más seguros.

