Detienen a tres hombres y recuperan motos robadas en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informa la detención de tres sujetos por diferentes delitos, así como, el aseguramiento de unidades con reporte de robo y otras, que era utilizadas para el traslado irregular de gas LP, primeros resultados del Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala” en la región.

Derivado del operativo antes mencionado, Kevin Rembrandt Bernal Pérez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informó lo siguiente:

La recuperación de 4 motocicletas con reporte de robo y un detenido por posesión de la misma.

La recuperación de 1 vehículo con reporte de robo

2 vehículos relacionados con el traslado irregular de gas LP

La detención de 2 masculinos, uno por portación de arma de fuego y otro por delitos contra la salud

Aunado a ello, se realizaron inspecciones a vehículos entre autos y motos, así como, inspecciones a personas y consultas para verificar estatus legal, esto con el objetivo de reducir actividades delictivas a través de la coordinación entre autoridades de los estados de Puebla y Tlaxcala.

El Operativo Interestatal fue posible por la colaboración entre la Policía Estatal de Puebla y del Estado de Tlaxcala, así como, la Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, por tres puntos de la región, además, de los municipios vecinos como Santa Rita Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca.

Con estas acciones se refuerza la seguridad de la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala, garantizando la reducción en índices de delincuencia para tranquilidad de las y los texmeluquenses.

