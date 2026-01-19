Pepe Chedraui promueve acciones preventivas en el CENHCH

El presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó el Programa Escuela Segura en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), que tiene la intención de fortalecer las acciones preventivas en los centros educativos de la capital, esto de forma coordinada con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Este esfuerzo es un conjunto de procesos de prevención diseñados especialmente para niñas y niños, con el propósito de que reconozcan, anticipen y se preparen adecuadamente ante situaciones de riesgo mediante estrategias didácticas, fomentando así una sólida cultura de la prevención.

En su discurso, el edil Pepe Chedraui destacó que esta acción es un trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno por el bienestar de las familias poblanas en favor de una capital segura, tranquila y en paz.

A su vez, Karina Romero Sainz, titular de la dependencia, resaltó que esta iniciativa, mediante la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, busca fortalecer la prevención desde las edades jóvenes para identificar y comprender ante situaciones de riesgo.

Asimismo, se contó con la presencia de nuestro aliado en la prevención, CACOMI PROTECTOR, quien acompañó esta jornada y refuerza el compromiso del alcalde Pepe Chedraui por salvaguardar la integridad de las infancias.

Este programa está dirigido a estudiantes de educación básica, iniciando en el nivel primaria, y en su etapa inicial busca alcanzar al mayor número de niñas y niños del municipio de Puebla, en las 17 juntas auxiliares. Su desarrollo se realizará conforme a un cronograma establecido por la autoridad municipal y avalado por la autoridad educativa correspondiente.

Las actividades didácticas que integran el programa fueron elaboradas con base en el material de consulta de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC), en coordinación con especialistas en psicopedagogía, y están sujetas a actualización constante para garantizar su eficacia y pertinencia.

