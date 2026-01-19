Partido de fútbol en Cholula termina en violento enfrentamiento

Un partido de fútbol se salió de control el domingo 18 de enero, cuando la final de un torneo terminó en una riña grupal que involucró a más de 30 personas en el municipio de San Pedro Cholula.

El enfrentamiento ocurrió en la cancha Zacatlán, ubicada entre la 5 Sur y la 17 Poniente, durante la final de la Liga Benito Juárez Puebla. Testigos señalan que, conforme avanzaba el partido, jugadores y seguidores del equipo “Continental” comenzaron a agredir a sus rivales, los “Chulos”.

Te puede interesar: Hospitalizan a menor tras agresión con arma de fuego en Tecamachalco

La violencia se centró especialmente en dos hombres de edad avanzada y en el árbitro del encuentro, quienes resultaron con lesiones que incluyeron hemorragias, contusiones e incluso pérdida de conocimiento.

A pesar de que los testigos llamaron a emergencia solicitando la intervención de la Policía Municipal y paramédicos, la respuesta fue tardía. Para ese momento, la mayoría de los involucrados ya había abandonado el lugar, y los pocos que permanecieron no fueron detenidos.

#Seguridad 😡 Jugadores y porra del equipo “Continental” golpearon a los del equipo rival y a los árbitros durante la final de la Liga Benito Juárez Puebla, en las canchas Zacatlán de Cholula de Rivadavia.



Al menos tres hombres resultaron heridos con hemorragias y contusiones y… pic.twitter.com/iuTWoN33NR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 19, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: