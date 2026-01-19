Puebla no pactará paz simulada con grupos delictivos: SSP

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció que Puebla enfrenta un problema “grave” de crimen organizado, sin embargo, afirmó que mantendrán el combate frontal a los grupos delictivos y no pactarán una paz simulada.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, el Vicealmirante informó que durante el 2025 redoblaron los esfuerzos y estrategias conjuntas para enfrentar a las bandas criminales que operan en la entidad.

Apuntó que, bajo el mando coordinado que implementó el gobierno federal, lograron la detención de 99 personas catalogadas como objetivos prioritarios y generadores de violencia, vinculados a diferentes grupos criminales.

A la par, reconoció que es necesario fortalecer a las policías municipales del estado, ya que carecen de armamento y capacitación oportuna para enfrentarse a las células del crimen organizado.

🗣️ “Tenemos que reconocer que teníamos un problema de delincuencia organizada grave”, señaló el Vicealmirante Francisco Sánchez ante el Congreso del Estado.



Remarcó que la SSP mantiene un combate frontal contra los grupos criminales y no pactarán una “paz narca” como sucede en… pic.twitter.com/lg7uhiVtj7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 19, 2026

Precisó que, derivado de las carencias en la materia, “La Barredora” concretó la ejecución de tres policías municipales de Huixcolotla en noviembre del 2025.

El secretario también criticó la poca voluntad que existe por parte de presidentes municipales para invertir el 20 por ciento de sus recursos públicos en seguridad.

No obstante, aseguró que el combate frontal continuará en Puebla, sin pactar una paz “narca” como sucede en otros estados del país.

“Nosotros venimos a trabajar y a reducir los índices delictivos, pero también tenemos que reconocer que teníamos un problema de delincuencia organizada grave. Y lo estamos haciendo, lo estamos enfrentando”, comentó.

Destaca combate al huachicol y extorsión

Sánchez González destacó una inversión histórica de mil 240 millones de pesos para fortalecer la presencia territorial y la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Entre las acciones más relevantes, destacó la incorporación de 271 nuevos policías estatales; la operación de 237 nuevas patrullas que incluyen cámaras de monitoreo en tiempo real.

Así como la operación de 13 torres de videovigilancia con analíticos de reconocimiento facial y lectura de placas.

Además, resaltó que durante el 2025 se atendieron 4 mil 181 reportes de extorsión, evitando que se consumaran 3 mil 666 casos.

Asimismo, indicó que Puebla se posicionó como un referente nacional al recuperar más de 2.5 millones de litros de hidrocarburo robado.

