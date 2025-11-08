Talento UDLAP brilla en gira musical por Guatemala

El talento artístico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) traspasó fronteras durante una destacada gira musical realizada en Guatemala, encabezada por Flavio Alejandro Arreaga González, fagotista, guitarrista, estudiante de Música e integrante de la Orquesta Symphonia, quien organizó y coordinó tres exitosas presentaciones junto a la Big Band Jazz del Conservatorio de Música de Occidente “Jesús Castillo” y la talentosa cantante Sara Sofía Montiel e integrante del Coro de Cámara.

Flavio y Sara Sofía participaron en tres conciertos celebrados en el Consulado de México en Quetzaltenango, el Teatro Municipal de Quetzaltenango y el Parque Centroamérica, llevando al público una muestra de talento, energía y pasión por la música jazz, así como la excelencia académica con la que se están formando en la UDLAP. Para Flavio, organizar esta gira fue un sueño cumplido, pues como músico guatemalteco formado en la UDLAP, pudo cumplir una meta más en su carrera, la cual no solo abarca su formación musical, sino sus capacidades de dirección, así como de organización de eventos de tal magnitud.

Durante las presentaciones, la invitada especial Sara Sofía Montiel deleitó al público con su potente voz interpretando clásicos del jazz como «Feeling Good», «Fever» y «Blue Skies», además del bolero «Cómo fue» y el tema tradicional guatemalteco «Luna de Xelajú», cuyo arreglo fue realizado por el propio Arreaga. “Esta experiencia marcó un antes y un después para mí porque fue mi primera presentación como solista y me hizo darme cuenta de todo lo que he aprendido en mi formación en la UDLAP. Cada ensayo, cada clase y cada escenario me prepararon para ese momento”, comentó Sara.

Asimismo, la artista destacó el valor de presentarse en un país con una tradición musical tan rica: “Guatemala me recibió con los brazos abiertos. Me conmovió su calidez, su talento y la oportunidad de compartir con músicos tan comprometidos. Fue un aprendizaje artístico y personal”.

El cierre de la gira en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, bajo la dirección del maestro Félix Mul y del propio Flavio Arreaga, fue un rotundo éxito. La Big Band Jazz ofreció una velada inolvidable que combinó arreglos clásicos con composiciones contemporáneas, evidenciando la excelencia de la formación musical de ambos jóvenes artistas.

“Este tipo de iniciativas son fundamentales”, agregó Arreaga. “Como artistas, no basta con tocar bien: hay que crear espacios, tender puentes y hacer que la música llegue a nuevos públicos. Eso también es parte de lo que aprendemos en la UDLAP: liderazgo, gestión cultural y compromiso con la sociedad”, añadió Sara Sofía.

