Académico UDLAP entre los finalistas del Premio Nacional de Diseño

La excelencia académica de la Universidad de las Américas Puebla se hizo presente en el Premio Nacional de Diseño: Diseña México, concurso en el cual el Mtro. Mauricio Audirac Camarena, director de la Capilla del Arte UDLAP y profesor de tiempo completo de esta institución educativa, participó y fue seleccionado como finalista con el proyecto Identidad gráfica: 85 años de Tradición 25 de Vanguardia. De Fine Arts a Diseño de Información Visual.

El proyecto con el que el Mtro. Mauricio Audirac presenta la identidad gráfica del evento que este año conmemoró los 85 años de Fine Arts y los 25 años de la Licenciatura en Diseño de Información Visual de la UDLAP, el cual reunió a la comunidad universitaria a través de diversas actividades como el congreso UDLAP Design, la realización de un mural conmemorativo y una exposición en la Galería de Arte UDLAP. “Este fue un proyecto que me permitió involucrar a muchos estudiantes, maestros y egresados, generando un espacio de colaboración intergeneracional que refleja la riqueza y evolución del diseño en nuestra universidad”, explicó el Mtro. Audirac.

Sobre el Premio Nacional de Diseño: Diseña México, el académico de la UDLAP comentó que este es el reconocimiento más importante en su tipo en el país y explicó que busca reconocer al buen diseño mexicano y su capacidad para mejorar la calidad de vida de la población, además de fortalecer la competitividad de empresas e instituciones. Cabe destacar que este galardón está consolidado a nivel internacional, pues cuenta con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la representación de la UNESCO en México.

En esta edición, el certamen contempló siete categorías y once premios especiales, dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales del diseño. En el caso del proyecto de la UDLAP, este compite en la categoría de Diseño de Comunicaciones Visuales, reafirmando así el compromiso de la institución con la excelencia académica, la creatividad y la responsabilidad social del diseño.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en diciembre de 2025, mientras que los proyectos seleccionados se exhibirán en el Museo Franz Mayer en marzo de 2026, ofreciendo al público una muestra representativa del diseño contemporáneo mexicano.

Te recomendamos: