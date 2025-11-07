Plan de Desarrollo Urbano de Zacatlán estará listo en 2026

Este jueves 6 de noviembre, se realizó la segunda mesa de trabajo para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el cual quedará listo para el 2026, tras 29 años de su confirmación.

La segunda mesa de trabajo llevó por nombre “El Zacatlán que Queremos”, y abordó temas como imagen urbana, transporte público, servicios públicos, así como la movilidad.

En su intervención, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Cruz Escamilla, señaló que la intención de este plan es brindar una mejor calidad de vida a las y los zacatecos, así como trazar un municipio con visión a largo plazo, generando un equilibrio para tener una ciudad con más orden, recursos naturales y vivienda.

Por su parte, el director de Planeación Municipal, Juan Manuel López Arroyo, explicó que en total se realizarán 5 mesas de trabajo, por lo que este plan quedará listo en 2026, y consideró que es necesario para garantizar servicios públicos, la preservación del medio ambiente, así como un crecimiento urbano con orden.

Dijo que la administración de la presidenta municipal, Bety Sánchez le está apostando a esta planeación a largo plazo, para que se gestionen mejor tanto servicios como recursos naturales, procurando siempre el bienestar de la población.

Te recomendamos: