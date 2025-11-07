Puebla entrega paneles solares y captadores pluviales en San Miguel Espejo

Con el objetivo generar entornos de bienestar y desarrollo para las familias poblanas, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó la entrega de apoyos del programa Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en la inspectoría de San Miguel Espejo.

Al respecto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, en esta zona de la capital se hizo entrega de 23 paneles solares, 10 captadores pluviales y un tinaco.

“En San Miguel Espejo estamos demostrando que los programas sociales sí funcionan cuando se aplican con honestidad, trabajo y cercanía con la gente. Continuaremos trabajando con transparencia, eficiencia y compromiso social”, precisó.

Por su parte, el secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz mencionó que, el Gobierno Municipal impulsa programas con visión social y sentido humano. Por ello, la tarea no se limita a entregar apoyos; el objetivo es, acompañar, escuchar y dar seguimiento a las necesidades reales de la población”, aseveró.

“Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía, asegurando que cada recurso invertido llegue de forma directa a quienes más lo necesitan. Por ello, cada peso destinado a este programa se invierte con responsabilidad y con sentido humano. Queremos que la gente vea y sienta los resultados en su propia casa”, subrayó.

Cabe destacar que, el programa de “Mejoramiento a la Vivienda” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025 se conforma de 3 mil 863 acciones para mejorar espacios y servicios básicos en los hogares.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso con el desarrollo social y la mejora continua de las condiciones de vida de cada comunidad de la capital, a través de acciones que favorezcan el bienestar de las familias.

Te recomendamos: