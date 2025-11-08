Entregan diplomas y certificados a egresados del Bachillerato 5 de Mayo BUAP

Tras entregar 44 diplomas y 89 certificados a egresados del Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la BUAP, generación 2022-2025, la rectora Lilia Cedillo Ramírez expresó que estos documentos son un reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y perseverancia, pero también son motivo para el reencuentro con sus compañeros y profesores, estos últimos autores intelectuales de su formación educativa.

Esta entrega es un paso fundamental en su vida académica, reflejo de la calidad de su formación, de la cual la institución se siente orgullosa. De igual manera, reconoció el apoyo y acompañamiento de sus familias durante esta etapa, en la cual cambiaron físicamente, en cuestión de actitud, en la manera de ver sus estudios y valorar sus conocimientos adquiridos, expresó.

La directora de esta preparatoria, María Luisa González Herrera, destacó que la formación académica de los jóvenes —egresados en julio de este año— les permitió ingresar sin dificultades al nivel superior, a la par de proporcionarles herramientas y capacidades para su vida profesional.

Informó que fueron 138 egresados en la citada generación y las calificaciones más altas son 32 puntos, de un mínimo de 24 para obtener el diploma internacional, que es un conjunto de asignaturas junto con componentes troncales. Los certificados por curso avalan las materias en las que se inscriben y eligen en función del área de estudio.

A nombre de los graduados de la generación 2022-2025, José Emilio Ruiz Garza relató que transitar por este bachillerato no fue una tarea fácil, pero les permitió ampliar sus horizontes. “Fue un camino que parecía interminable, pero en el cual crecimos académica y personalmente. Además, en este lugar encontramos amistades que perdurarán toda la vida”.

