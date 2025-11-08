Zacatlán e Ibero Puebla terminan diagnóstico sobre salud socioemocional

Con la inauguración del muro “Historias y miradas de las y los jóvenes de Zacatlán”, la Universidad Iberoamericana Puebla y el gobierno de Bety Sánchez, concluyeron el diagnóstico sobre salud socioemocional del municipio.

La última etapa de esta investigación, la cual contribuirá al Centro de Salud y Bienestar Emocional de Zacatlán, incluyó un ejercicio de fotovoz con adolescentes.

El muro que se inauguró en el portal Hidalgo, en los bajos del Palacio Municipal es la exposición de esas fotografías que las y los jóvenes tomaron, para expresar su realidad, emociones y sentimientos.

En su mensaje, Bety Sánchez mencionó que este centro será un espacio seguro donde la población de Zacatlán podrá expresarse, apoyarse e involucrarse en actividades comunitarias.

Invitó a padres de familia a acercarse a sus hijas e hijos para escucharlos y apoyarlos, para estar al tanto de lo que están viviendo.

Por su parte, Erika Escalante, coordinadora de la Maestría de Desarrollo Humano y quien dirigió la ceremonia investigación para el diagnóstico del Centro de Salud y Bienestar Emocional, refirió que las fotografías de los jóvenes demuestran que la gente tiene mucho qué decir y expresar, por lo que invitó a la población a buscar estos espacios y entornos saludables.

En este evento estuvieron presentes alumnos de la BUAP; del Centro Escolar presidente Juan N. Méndez; del bachillerato Baudelio Serafín Sosa turno vespertino; padres de familia; el regidor de Educación, Isaac Armas; la coordinadora de Prevención y Promoción de Salud del municipio, Jaqueline Lastiri.

Así como la directora del bachillerato Baudelio Serafín Sosa turno vespertino, Martha Cabrera; además de 16 investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Ibero Puebla, y del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA).

