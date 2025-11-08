Presenta Susana Riestra su Primer Informe de Actividades Legislativas

La diputada Susana Riestra Piña presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas donde destacó que en estos primeros 12 meses colocó al centro de su trabajo a las personas, defendiendo sus garantías y promoviendo sus derechos.

En la antigua sede del Poder Legislativo del centro histórico, la diputada por el Partido Acción Nacional indicó que cada iniciativa, punto de acuerdo y posicionamiento estuvieron hechos pensando en las poblanas y poblanos, siempre pensando en sumar y no en dividir.

Riestra Piña detalló que en su primer año como diputada presentó 50 propuestas legislativas, mismas que surgieron de escuchar las necesidades de la ciudadanía.

Tras destacar que las 32 iniciativas y 18 puntos de acuerdo están agrupados en torno a cinco grandes causas que son seguridad, salud y dignidad, mejores gobiernos, mejores ciudades, apertura democrática, así como participación ciudadana y cultura, la legisladora resaltó que la transparencia ha sido su causa y la democracia su bandera.

En el evento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, reconoció a la diputada Susana Riestra porque ama a Puebla, piensa en grande y tiene la virtud de construir acuerdos en beneficio de las y los poblanos.

“Lo importante es tener la voluntad de construir con principios, respeto y con el fin común que es el bienestar social de la ciudadanía”, expresó Gaspar Ramírez.

Por su parte Silvia Tanús Osorio, secretaria de Movilidad y Transporte y representante del gobernador Alejandro Armenta, reiteró la disposición del gobierno del estado al trabajo conjunto con respeto a la autonomía del Poder Legislativo, pero con la firme convicción de que los grandes proyectos se construyen sumando esfuerzos y no levantando muros.

“En nombre del gobernador refrendamos el compromiso de continuar impulsando políticas públicas con enfoque social, con perspectiva de género, convicción ambiental y con plena transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, porque lo más importante no son las diferencias, sino el amor por Puebla y el deber que compartimos de servir a nuestra gente”, finalizó.

