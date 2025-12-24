Puebla instalará paneles solares en edificios públicos y escuelas en 2026

El próximo año, en Puebla, habrá 42 edificios públicos que usarán energía solar captada por paneles fotovoltaicos, cuya inversión es de 96 millones de pesos que van a recuperar en menos de tres años, informó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra.

El funcionario estatal explicó que, tras el proyecto impulsado por la Agencia Estatal de Energía, en la entidad ya hay 10 edificios públicos que funcionan de esta manera y están a la espera de terminar 32 en marzo de 2026 para cumplir la meta fijada.

De acuerdo con García Parra, la inversión que ahora destinan a la instalación de paneles se recuperará con los ahorros de energía en 2 años y 9 meses.

En este sentido, precisó que al iniciar la administración actual se dieron cuenta de que había mil 200 escuelas de educación básica sin energía eléctrica, por lo cual el objetivo del gobierno es que durante el sexenio todas cuenten con paneles solares.

Por ello, en una primera etapa del proyecto contemplan instalar paneles solares en 600 unidades educativas.

“El objetivo es que no haya una sola escuela sin energía eléctrica; el gobernador instruyó que se llegue al 100 por ciento de energía en las escuelas de educación básica”, declaró.

