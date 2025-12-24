Explosión en tortillería de Atlixco deja tres lesionados

Tres personas, entre ellas un menor de tres años, resultaron lesionadas tras la explosión de una tortillería en la junta auxiliar de La Magdalena Axocopan, Atlixco, provocada por una acumulación de gas, según informó Protección Civil.

El siniestro ocurrió cuando un tanque de gas presentó una fuga que minutos después desencadenó la deflagración. Entre los afectados se encuentra un joven de 18 años con quemaduras de tercer grado, el menor y otra persona que fue trasladada de manera particular al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte.

Vecinos auxiliaron inicialmente a los heridos y llevaron a uno de ellos al hospital ante la gravedad de las lesiones. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron con carro cisterna y motobomba para sofocar las llamas, acordonaron la calle principal y verificaron que no existiera riesgo adicional.

