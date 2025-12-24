Hombre en situación de calle muere en Rafael Lara Grajales

Un hombre en situación de calle murió en el municipio de Rafael Lara Grajales, hecho que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad la tarde de este martes.

Los hechos se registraron a la altura del Callejón del Salero y las vías del tren, donde vecinos de la zona, al caminar por el lugar, observaron el cuerpo de un hombre tirado, quien presuntamente era un indigente conocido del área.

Al notar que no reaccionaba, dieron aviso de inmediato a las autoridades. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y, de manera preliminar, se indicó que el fallecimiento pudo deberse a una ingesta alcohólica.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron la muerte, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes, tras aproximadamente dos horas, realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido; sin embargo, vecinos de Lara Grajales señalaron que desde hace años se le veía deambular por la zona.

Te recomendamos: