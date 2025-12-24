Mujer habría asesinado a sus dos exesposos el mismo día en Florida

En Florida, Estados Unidos, arrestaron a una mujer de nombre Susan, de 51 años, acusada de matar con arma de fuego a dos de sus exmaridos en el mismo día.

El sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, anunció en conferencia de prensa que solicitará la pena de muerte para la imputada.

Los hechos se desencadenaron el miércoles pasado, cuando la policía encontró herido de bala en su domicilio a un hombre de 54 años, quien antes de fallecer en el hospital identificó a su exesposa como la autora del ataque, ocurrido ante la presencia de su hija.

Durante la investigación, los agentes relacionaron a Susan con otro asesinato reportado ese mismo día en la ciudad de Tampa, donde falleció otro de sus exmaridos también por heridas de bala.

Las autoridades creen que la mujer asesinó primero al hombre en Tampa y luego se dirigió a la vivienda de su segundo exmarido en el condado de Manatee.

La detenida, quien tiene antecedentes por abuso infantil y disputas de custodia, no ha revelado los motivos de los homicidios.

