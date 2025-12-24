Hallan sin vida a último pasajero de avión accidentado de la Marina

La Secretaría de Marina informó que fue localizado el cuerpo de la última persona desaparecida tras el accidente aéreo ocurrido el lunes en Galveston, Texas, con lo que se confirma la muerte de seis de los ocho ocupantes de la aeronave.

Los dos sobrevivientes se encuentran estables y reciben atención médica.

En un comunicado, la institución expresó su “profundo pesar” por el suceso y reiteró que mantiene la coordinación con las autoridades de Estados Unidos, así como el acompañamiento a las familias de las víctimas.

Destacó el apoyo recibido durante todo el proceso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y las autoridades locales estadounidenses.

El avión, un Beechcraft King Air 350i que realizaba una misión médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau, se estrelló durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes en medio de densa niebla. La aeronave transportaba a cuatro tripulantes navales y cuatro civiles, incluido un paciente pediátrico que requería tratamiento por quemaduras.

La Marina agradeció las muestras de solidaridad y apoyo expresadas tras el accidente y reiteró sus condolencias a las familias afectadas.

