Volcadura en la Calzada Zaragoza deja una persona lesionada

Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este miércoles en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del teleférico, dejó como saldo una persona lesionada y mantuvo cerrada la vialidad por al menos tres horas.

El percance se registró cerca de las 07:00 horas, con dirección al Centro Histórico de Puebla, cuando un automóvil tipo Seat Toledo volcó. Aunque la unidad circulaba con normalidad, las autoridades aún no han determinado las causas exactas por las que el conductor perdió el control.

Testigos reportaron el incidente al 911, por lo que acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos y policías de Tránsito para resguardar la zona y evitar riesgos a automovilistas y peatones.

En el interior del vehículo viajaba una pareja con diversas lesiones. Fueron trasladados a un hospital para evaluación médica, mientras que el automóvil presentó daños materiales significativos, especialmente en el costado del conductor.

#ConexiónVial Auto volcado sobre la calzada Zaragoza con sentido al centro, se reporta dos personas lesionadas pic.twitter.com/QO9VoF5kaG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 24, 2025

