Muere una persona en accidente en la carretera Zacatlán–Chignahuapan

Un accidente vial en la carretera Zacatlán-Chignahuapan, a la altura del tramo que conecta con Tomatlán, dejó una persona sin vida la tarde de este miércoles.

A pesar de la rápida intervención de cuerpos de emergencia y auxilio, se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. Las autoridades investigan las circunstancias, aunque preliminarmente se presume que fue atropellada.

Elementos policiales acordonaron la zona para realizar las diligencias periciales y el levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima

Editor: César A. García

