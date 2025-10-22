“Desarme de Hamas es difícil, pero no imposible”: J.D. Vance

El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y expresó el compromiso del gobierno estadounidense por el desarme de la organización guerrillera palestina Hamas, así como con la reconstrucción de Gaza.

A un día de haber aterrizado en Israel para una estancia de dos días en la nación hebrea, J.D. Vance ofreció una conferencia de prensa en donde afirmó que, si bien el desarme de Hamas conlleva varias dificultades, Washington se compromete a lograrlo, en vistas a que deje de representar una amenaza para su país aliado en Medio Oriente.

“Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamas y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamas ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel”, declaró el funcionario estadounidense.

A las declaraciones del vicepresidente estadounidense, el mandatario israelí respondió sentirse totalmente impresionado por la solidaridad que el país de las barras y las estrellas ha demostrado con la entidad sionista, así como que ninguno de los gobiernos estadounidenses ha resultado tan cercano a Israel como el actual.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: