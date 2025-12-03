Microbús choca contra casa en Tehuacán; dos estudiantes lesionados

Un microbús que transportaba estudiantes de primaria y preparatoria chocó contra un domicilio en San Cristóbal Tepeteopan, Tehuacán, esta mañana; dos menores fueron trasladados al IMSS con fracturas y el conductor huyó.

El incidente ocurrió en la calle Miguel Hidalgo y Buena Vista, colonia El Progreso, cuando la unidad de servicio privado aparentemente se quedó sin frenos, perdiendo el control a metros del centro comunitario.

Paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja atendieron a los estudiantes procedentes de Tepanco de López; tras valoración, dos fueron enviados de urgencia a la Clínica 15 del IMSS.

Te puede interesar: Conductor ebrio intenta atropellar peregrinos en San Gabriel Chilac

Agentes de Tránsito Municipal realizaron el peritaje, acordonaron la zona y ordenaron el traslado del vehículo al corralón. Padres de familia confirmaron que la unidad recoge diariamente a los niños en El Progreso para llevarlos a escuelas locales y de Tepanco.

Las autoridades investigan el caso, mientras se desconoce el paradero del conductor que abandonó a los estudiantes.​

Editor: César A. García

Te recomendamos: