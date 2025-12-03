Congreso avala concesión de paraderos por 10 años en la capital poblana

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla aprobó la iniciativa para concesionar la operación y mantenimiento de los paraderos de autobús en la capital poblana por un periodo de 10 años.

Durante la sesión, diputados locales avalaron el proyecto enviado por el Ayuntamiento de Puebla, el cual establece la temporalidad, los beneficios económicos y un capítulo de sanciones en caso de incumplimiento.

La empresa que gane la licitación será responsable de regularizar, rehabilitar y dar mantenimiento preventivo a 401 paradas de autobús en la ciudad (389 ya instaladas y 12 pendientes de instalación), además de la colocación de nuevos parabuses y señalética.

El tesorero municipal, Héctor González Cobian, detalló que la concesión asegura beneficios constantes para el municipio y los usuarios:

Ingresos Proyectados : Se espera que el municipio reciba un total de 43.8 millones de pesos: un pago inicial de 15 millones y una contraprestación de 28.8 millones de pesos a lo largo de los 10 años.

: Se espera que el municipio reciba un total de 43.8 millones de pesos: un pago inicial de 15 millones y una contraprestación de 28.8 millones de pesos a lo largo de los 10 años. Inversión Social: Con esos ingresos, la administración municipal se compromete a realizar inversiones en infraestructura de seguridad, como la instalación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico e internet en los paraderos.

El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, tendrá un plazo de 120 días para llevar a cabo la licitación correspondiente.

El dictamen incluye un capítulo de sanciones para garantizar el cumplimiento de los términos de la concesión.

El tesorero explicó que las penalizaciones contemplan desde multas económicas —por temas como paraderos sucios o en malas condiciones, o retrasos en la contraprestación— hasta el retiro del título de concesión en caso de una falta grave.

“Son una serie de condiciones, por supuesto, multas y, en caso de una falta grave, sería el retiro del título (…) dependerá de la falta”, comentó.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será sometido a votación del Pleno del Congreso local, en la sesión programada para el próximo 4 de diciembre.

Editor: César A. García

