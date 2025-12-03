Congreso de Puebla aprueba Presupuesto de Egresos para 2026

La Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos de Puebla para 2026, con reasignaciones por más de 217 millones de pesos para distintas áreas.

Este martes, legisladores de distintas fuerzas políticas analizaron la iniciativa de Ley de Egresos para el próximo Ejercicio Fiscal, enviada por el gobernador Alejandro Armenta.

En la Comisión también estuvo presente la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno estatal, Josefina Morales, quien aceptó las reasignaciones gracias a la bolsa de recursos de libre disposición.

El presupuesto total de ingresos y egresos para el Estado se fijó en 131 mil 365.8 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 4.1 por ciento respecto al año 2025.

Los 217.5 millones de pesos reasignados buscan fortalecer programas y proyectos específicos, con un enfoque en protección civil, ciencia e inclusión social.

60 millones para la Secretaría de Gobernación , destinados a la elaboración del Atlas de Riesgos.

, destinados a la elaboración del Atlas de Riesgos. 50 millones para la Secretaría de Ciencias y Humanidades .

. 50 millones para la Secretaría de Infraestructura , enfocados en mejorar la Infraestructura accesible.

, enfocados en mejorar la Infraestructura accesible. 30 millones para el Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad .

. 8 millones para el Instituto Poblano para la Asistencia al Migrante .

. 6 millones para la Secretaría de Salud, en apoyo a familias cuidadoras con cáncer.

Además, se asignaron 5 millones para fomento deportivo e inclusión de personas con discapacidad, 5 millones para turismo comunitario y 3.5 millones para talleres de sensibilización en la Secretaría de Educación Pública.

La mayor parte del gasto del Estado se concentra en el Desarrollo Social, con 71 mil 376 millones de pesos.

Le siguen las Otras Clasificaciones (Deuda y Participaciones Municipales) con 30 mil 690 millones de pesos.

La minuta de decreto será turnada al Pleno del Congreso local para su aprobación final, en la sesión ordinaria del 4 de diciembre.

Editor: César A. García

