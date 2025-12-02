Cablebús será reconocido como transporte público y legal en Puebla

En comisiones del Congreso del Estado avanzó la iniciativa para que el cablebús sea reconocido como un medio de transporte público y legal en Puebla.

Este martes, durante sesión, la Comisión de Transportes y Movilidad aprobó las reformas a la Ley de Transporte, enviadas por el gobernador Alejandro Armenta.

La iniciativa del titular del Poder Ejecutivo busca incluir al cablebús como un nuevo sistema de transporte que puede ser sujeto a concesión en la entidad.

En ese sentido, se establece que la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno estatal tendrá facultad de emitir los instrumentos jurídicos y administrativos para el control del sistema.

La tarifa del pasaje solo podrá fijarla la dependencia, con base en estudios técnicos que contemplan los reglamentos correspondientes.

Además, señala que el sistema de cablebús permitirá subsanar la falta de medios de transporte en distintos puntos de la zona conurbada.

Con las modificaciones legales, el proyecto del cablebús, anunciado por el gobernador Alejandro Armenta desde su campaña, podrá operar bajo el marco legal.

En el transcurso de esta semana, el Gobierno del Estado colocará la primera piedra para iniciar con los trabajos de construcción, que culminarán el 31 de octubre de 2029.

La empresa a cargo de la edificación es Doppelmayr México, tras resultar ganadora de la licitación pública que emitió la administración estatal.

Las cuatro líneas del Cablebús pasarán por La Resurrección, Bosques de San Sebastián, Zona de Los Estadios, Los Fuertes, Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), Parque Ecológico, Parque Juárez y el CIS de Angelópolis.

Editor: César A. García

