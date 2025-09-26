Estudiantes UDLAP ganan medallas en la President’s Cup de Perú

Vianey Narayetza Méndez Castillo y Martha Paulina Rodríguez Peña, integrantes del equipo de taekwondo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), conquistaron la medalla de plata en la President’s Cup 2025, celebrada en Lima, Perú. Las estudiantes–deportistas representaron a México en la modalidad de tercia poomsae, en un certamen de categoría G3 que otorgó hasta 30 puntos para el ranking mundial.

Las Aztecas enfrentaron en la primera ronda a Costa Rica y en la final a Estados Unidos, logrando el segundo lugar tras una competencia de alto nivel. “Fue una competencia con un nivel muy alto, con atletas que han trabajado juntas durante mucho tiempo y nosotras no, pero teníamos las armas para hacerlo”, señaló Paulina Rodríguez, alumna de la Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción de la UDLAP.

Con este resultado, ambas obtuvieron puntos internacionales y el pase al Campeonato Panamericano, programado para marzo o abril del próximo año. Además, fortalecieron su preparación rumbo al Campeonato Nacional de la CONADEIP, el principal reto de la temporada para la UDLAP. “Fue un buen resultado a pesar de que no tuvimos mucho tiempo de práctica”, destacó Vianey Méndez, estudiante de Psicología Clínica.

En la competencia individual también tuvieron participación frente a rivales de Costa Rica, Brasil y México, aunque sin alcanzar medallas. No obstante, su desempeño reafirmó el avance del equipo. “Venimos de un entrenamiento muy fuerte y bien planeado por nuestros coaches Julio Álvarez y Sandra Guzmán, y pude notar que subimos el nivel muchísimo, por lo que considero que es el equipo más fuerte que ha tenido la UDLAP en generaciones”, resaltó Rodríguez.

De regreso en México, la Tribu Verde de Taekwondo se prepara para el Campeonato Nacional de la CONADEIP, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre en la Ciudad de México, donde buscarán aumentar el medallero de la universidad.

