Tras incendio, exigen clausurar relleno sanitario de San José Chiapa

Habitantes de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan de la Granja realizaron una reunión ciudadana el pasado fin de semana en la plaza principal del municipio de San José Chiapa. El objetivo fue reunir firmas para solicitar la clausura del tiradero que recientemente se incendió y afectó incluso a municipios del estado de Tlaxcala.

El grupo, conformado por al menos 300 vecinos, señaló la necesidad de abrir un espacio de discusión pública para conocer la situación del relleno sanitario. Manifestaron su preocupación por posibles afectaciones a los mantos acuíferos, la calidad del aire y la salud de la población.

Reiteraron que la discusión debe realizarse con información clara sobre el alcance y los efectos del proyecto Polo de Economía Circular que se planea instalar en el municipio.

Los organizadores indicaron que la movilización tiene un carácter ciudadano y no partidista, centrado principalmente en la defensa del territorio. Aclararon que los vecinos no se oponen al reciclaje ni a los modelos de economía circular, pero consideran necesario conocer el motivo principal del proyecto y cómo impactará a la ciudadanía de la región.

El encuentro se realizó tras el incendio del pasado 24 de febrero en el relleno sanitario de San José Chiapa. El siniestro permaneció activo durante varios días y generó una columna de humo visible incluso en municipios de Tlaxcala.

El fuego fue sofocado en cuatro días, sin embargo, para los habitantes hubo afectaciones en la salud, ya que en la zona aún se percibía una ligera emisión de humo y se reportó el ingreso de camiones recolectores al sitio después del anuncio oficial de que el siniestro había sido controlado.

Cabe señalar que la columna de humo alcanzó municipios tlaxcaltecas como Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, donde se activó una contingencia ambiental y se suspendieron actividades presenciales, principalmente en las escuelas, ante la mala calidad del aire.

