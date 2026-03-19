Meta anuncia el cierre de Horizon Worlds tras pérdidas millonarias

La empresa tecnológica Meta anunció el pasado 18 de marzo el cierre de Horizon Worlds, un proceso que comenzará este mes y concluirá definitivamente a mediados de año. Con esta decisión, Mark Zuckerberg entierra el proyecto que presentó como una revolución en la interacción y las relaciones humanas, tras haber invertido miles de millones de dólares en su desarrollo.

El cierre no se realizará de forma abrupta, sino de manera gradual. A partir del 31 de marzo, tanto los eventos como los mundos virtuales dejarán de estar disponibles en los dispositivos Meta Quest. Posteriormente, el 15 de junio, se producirá el cierre definitivo cuando la aplicación sea eliminada por completo de la tienda de los visores de realidad virtual.

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En realidad, la noticia no toma por sorpresa a la industria. Desde sus inicios, el proyecto reportó pérdidas millonarias cada trimestre y nunca logró atraer a una audiencia masiva debido a problemas de accesibilidad y experiencia de usuario. En su mejor momento, la plataforma apenas alcanzó los 200 mil usuarios activos, una cifra insignificante comparada con la colosal inversión destinada al proyecto.

En términos financieros, este tropiezo podría pasar a la historia como uno de los más costosos en el sector tecnológico. La inversión total estimada asciende a 800 mil millones de dólares, una cifra que refleja la enorme ambición de Zuckerberg por revolucionar el mundo digital, pero que lamentablemente se ha reducido a pérdidas históricas para la compañía.

Editor: José Francisco Escobar

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