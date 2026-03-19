Puebla capital espera derrama de 300 mdp por Semana Santa

Para Semana Santa se espera una derrama de 300 millones de pesos y una estancia de 70 por ciento de ocupación hotelera en la capital poblana; algunos alcanzarán hasta el 90 por ciento, previó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

En entrevista, explicó que mantienen una campaña activa para promover la ciudad en la zona metropolitana del país y recordó que el turismo religioso es fuerte en la ciudad.

Adelantó que el edil Pepe Chedraui Bubib presentará las actividades del Festival Sacro, incluida la procesión del Silencio, la visita de las Siete Casas y otros eventos como el Festival Glow y el Mundial de Tiro con Arco y la Feria de la Gordita, por lo que los primeros de abril se incrementará la afluencia de visitantes.

En este sentido, agregó que los restaurantes de la ciudad ofrecerán diversas experiencias gastronómicas durante la temporada de Cuaresma.

“Habrá una cartelera y una serie de actividades muy interesantes (…) para que los turistas que nos visitan puedan pasar una buena estancia en la capital, que ellos la pasen bien, la disfruten y nos recomienden”, dijo.

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Buscan captar turistas mundialistas

De 800 mil visitantes que se espera lleguen a México por el Mundial de 2026, el gobierno municipal de Puebla espera captar a gran parte de ellos para que acudan a la ciudad y se aumente la derrama económica, explicó el secretario de Economía y Turismo municipal.

Estimó que con esto podrá incrementar hasta en un 20 por ciento la derrama económica y de ocupación hotelera mayor a la registrada de manera habitual.

Editor: César A. García

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