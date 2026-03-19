Reportan tala ilegal en la Calzada Zaragoza; autoridades investigan

La mañana de este jueves, la tala de al menos dos árboles en la vía pública sobre la Calzada Zaragoza, a la altura de la calle Lázaro Cárdenas, generó la movilización de cuerpos de seguridad.

Por su parte, autoridades estatales y municipales confirmaron la presencia de personas ajenas a cualquier obra oficial, quienes realizaban daños a la vegetación.

La denuncia fue realizada por vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes señalaron que dos hombres encapuchados fueron observados derribando al menos dos árboles ubicados en el camellón central.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, informó que es ajeno a las actividades realizadas en la Calzada Zaragoza, ya que los trabajos en la zona se encuentran temporalmente detenidos tras el diálogo con vecinos.

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Por su parte, el gobierno del estado dio a conocer que iniciará una investigación por la presunta tala ilegal, atribuida a personas encapuchadas. Asimismo, reiteró que en Puebla no se tolerará el daño ambiental y que no habrá impunidad.

Ante ello, elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para inspeccionar la situación y tomar conocimiento de los hechos. En tanto, autoridades estatales y municipales precisaron que no existe ningún permiso vigente para la tala en esa área.

Además, se informó que la construcción del Paseo de Campeonas y Campeones permanece en pausa, mientras continúa el diálogo con vecinos de la zona.

Editor: César A. García

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