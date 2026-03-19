Laura Artemisa confía en candidaturas competitivas para mujeres en 2027

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, confió en que Morena garantizará espacios de alta competitividad para las mujeres en el proceso electoral de 2027.

La funcionaria estatal respaldó el llamado del gobernador Alejandro Armenta Mier para que las candidatas encabecen las planillas en los municipios más importantes del estado, incluyendo la capital poblana.

En entrevista realizada este jueves, García Chávez reconoció que, aunque la paridad del 50 por ciento es obligatoria por ley, persiste una brecha en la calidad de las candidaturas.

Reconoció que, en diversos casos, los partidos políticos postulan a mujeres en demarcaciones con bajas posibilidades de triunfo o de menor relevancia política.

En ese sentido, hizo un llamado para que se abran espacios en cabeceras distritales y municipios con mayor densidad poblacional, donde tradicionalmente se privilegia la postulación de hombres.

Te puede interesar: Realizan foro sobre reforma para blindar ejercicio periodístico en Puebla

El ejemplo más notable es la ciudad de Puebla, que ha tenido una participación femenina limitada en la alcaldía.

A lo largo de la historia, solo dos mujeres han llegado al cargo: Blanca Alcalá Ruiz (2008-2011) y Claudia Rivera Vivanco (2018-2021).

Ante este panorama, insistió en que el partido debe basar sus decisiones en los perfiles mejor evaluados en las encuestas para asegurar que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones más relevantes.

La titular de la Secretaría de Bienestar se mostró optimista respecto al proceso que Morena abrirá rumbo a la elección intermedia de 2027.

“Por supuesto que el partido tomará las mejores decisiones y segura estoy de que permitirá que las mejores mujeres, los mejores perfiles, lleguen a la toma de decisiones en los municipios donde corresponda”, afirmó.

Editor: César A. García

Te recomendamos: